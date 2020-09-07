Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Vakıflar Organize Sanayi Bölgesi ( OSB ) Mahallesi D-100 kara yolunun İstanbul- Edirne istikametinde bulunan, kimyevi boya üreten fabrikanın imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 6 itfaiye ekibiyle müdahale edildi.

Kamp yaptıkları otele iki kadın getirip parti yapan Foden ve Greenwood, kadro dışı bırakıldı

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