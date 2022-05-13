Tekirdağ'da bulunan Balkan Savaşı'ndan kalma top mermisi imha edildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da bulunan Balkan Savaşı'ndan kalma top mermisi imha edildi

13.05.2022 18:48
Tekirdağ'da bulunan Balkan Savaşı'ndan kalma top mermisi imha edildi

Tekirdağ'da arazide bulunan tarihi top mermisi, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba imha ekiplerince imha edildi.

Tekirdağ'da arazide bulunan tarihi top mermisi, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba imha ekiplerince imha edildi.

Kapaklı ilçesindeki boş bir arazide vatandaşlar tarafından tarihi top mermisi bulundu. Polis ekipleri tarafından dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarılan top mermisi, bomba imha ekiplerince fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi. Top mermisinin Balkan Savaşı'ndan kaldığı değerlendiriliyor.

(Furkan Bolat - İHA)

Tekirdağ'da bulunan Balkan Savaşı'ndan kalma top mermisi imha edildi
Tekirdağ'da bulunan Balkan Savaşı'ndan kalma top mermisi imha edildi
Tekirdağ'da bulunan Balkan Savaşı'ndan kalma top mermisi imha edildi
Tekirdağ'da bulunan Balkan Savaşı'ndan kalma top mermisi imha edildi

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Tekirdağ, Bomba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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