Son dakika haberi: Tekirdağ'da cep telefonu dükkanında yaşanan kavga kameraya yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Tekirdağ'da cep telefonu dükkanında yaşanan kavga kameraya yansıdı

20.04.2022 14:44

Son dakika gündem haberi... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerindeki kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerindeki kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde M.K'nin sahibi olduğu cep telefonu dükkanına gelen M.D ve yanındakiler ile iş yeri sahibi arasında cep telefonu alım satımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine sopa ve sandalyelerle vurmaya başladı.

Bu arada kavgayı görenler polise haber verdi.

Polis, dışarıda da bir süre devam eden kavgayı ayırarak, bu kişiler hakkında işlem başlattı.

Öte yandan kavga, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son dakika haberi: Tekirdağ'da cep telefonu dükkanında yaşanan kavga kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Tekirdağ'da cep telefonu dükkanında yaşanan kavga kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Tekirdağ'da cep telefonu dükkanında yaşanan kavga kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Tekirdağ'da cep telefonu dükkanında yaşanan kavga kameraya yansıdı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Tekirdağ'da cep telefonu dükkanında yaşanan kavga kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Tekirdağ'da cep telefonu dükkanında yaşanan kavga kameraya yansıdı - Son Dakika
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