Son Dakika: Tekirdağ'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir kişi öldü - Son Dakika

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kurtpınar Mahallesi'nde Emre C. ile kimlikleri öğrenilemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Emre C. ve arkadaşı Ahmet M. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılan Emre C., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet M. Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.