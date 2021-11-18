Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybederken 2 işçi yaralandı.

Kaza, Malkara ilçesine bağlı Yörük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir şirket tarafından elektrik direklerinin yenilenmesi esnasında kopan teller 3 işçinin üzerine düştü. Tellerin düşmesi nedeniyle elektrik akımına kapılan işçilerden C.Y. (41), Ş.C. (38) ve M.C.D. (26) ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede gelen ekipler yaptıkları kontrollerde C.Y.'nin öldüğü tespit etti. Diğer yaralılar Ş.C. ile M.C.D.'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. C.Y.'nin cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ