Tekirdağ'da 26 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi yakalandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu, Karadeniz ve Zafer mahallelerinde Asayiş/ Narkotik Şubelerince 26 hedef şahıs ve adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli çap ve markalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplam 14 şahıs gözaltına alınırken soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika