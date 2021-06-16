Üye Girişi
Son dakika: TEKİRDAĞ'DA EŞİNİN BENZİNLE YAKTIĞI KADIN ÖLDÜ DİYEREK BIRAKTI - Son Dakika

Son dakika: TEKİRDAĞ'DA EŞİNİN BENZİNLE YAKTIĞI KADIN ÖLDÜ DİYEREK BIRAKTI

16.06.2021 12:46
Son dakika: TEKİRDAĞ'DA EŞİNİN BENZİNLE YAKTIĞI KADIN ÖLDÜ DİYEREK BIRAKTI, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'da kocasının benzinle yaktığı kadın dehşet dolu anları anlattı.

Tekirdağ'da kocasının benzinle yaktığı kadın dehşet dolu anları anlattı.

Ayşe Aydın, 'Yanıyorum' dedim. Güldü, haykırdı. Sigara içti, ben yanana kadar. 'Çocukları da yakacağım' dedi. Sonra 'öldü' diyerek bıraktı dedi.

Gamze ŞİMŞEK - Ramazan EĞRİ İSTANBUL, (DHA) - TEKİRDAĞ'da kendisini aldatan 13 yıllık eşi tarafından götürüldüğü ormanlık alanda önce dövülüp ardından üzerine benzin dökülerek ateşe verilen Ayşe Aydın, 2,5 ay süren yaşam mücadelesinden zaferle çıktı. Hastaneden taburcu edilen 29 yaşındaki Aydın, yaşadığı korkunç anları, Çok bağırdım. 'Yanıyorum' dedim. Güldü, haykırdı. 'Sen nasıl yanıyorsun' dedi. Sigara içti, ben yanana kadar. 'Çocukları da yakacağım' dedi. Sonra 'Öldü' diyerek bıraktı, gitti diyerek anlattı.

Tekirdağ'da yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe Aydın, geçtiğimiz mart ayında eşi Ekrem Aydın ile kendisini aldattığı için tartışmaya başladı. Aydın, eşine, annesinin evine gideceğini söyledi. Ancak Ekrem Aydın tarafından bindirildiği otomobille ormanlık alana götürüldü. Koca, talihsiz kadını önce dövdü ardından yanında getirdiği benzini üzerine döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Ayşe Aydın'ı 'öldü' zannederek, kaçtı. Vücudunda ağır yanıklar oluşmasına ve çektiği acıya rağmen, ormanlık alandan yol kenarına yürümeyi başaran Ayşe Aydın, yoldan geçen sürücüler tarafından bulup, hastaneye kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki yanık ünitesine sevk edilen Ayşe Aydın, 2,5 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Halen bir hayırsever tarafından bağışlanan yanık bası elbisesi ile hayatını devam ettiren Ayşe Aydın, yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

16 yaşında evlendiğini belirten Ayşe Aydın, Evlendikten 8 yıl sonra Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine yerleştim. Çocuklarıma bakabilmek için çalıştım. Eşim şoförlük yapıyordu. Komşu kadınla dört yıl boyunca aldattı beni. Öğrenince kavga ettik. 2020 yılında beni darp etti. Annemler Şile'de hastaneye götürdü. Üç ay annemlerin yanında kaldım. Yalvardı, 'Bir daha yapmayacağım' dedi. Çocukların üzerine yemin etti. 'Kimseyle konuşmayacağım, evimize bakacağım, geri dön' dedi. Özür diledi. Beni eve geri götürdü dedi.

'YANIYORUM' DEDİM. GÜLDÜ, SİGARA İÇTİ

Aydın olay günü yaşadıklarını ise şöyle ifade etti

Gece işten geldim. Çocuklarıma kahvaltı hazırladım, 7 yaşındaki kızım, 'Anne, babam yine o kadını getirdi' dedi. Kavga etmeye başladık, 'Annemlerin yanına gideceğim. Dayanamıyorum artık' dedim. Valizimi hazırladım, annemi aradım. 'Tamam sen gideceksin kafaya koydun, anlaşmalı boşanalım. 'Polisin oraya gidelim, ondan sonra git nereye gideceksen' dedi. Kurtulmak için kabul ettim. Bindim motora. Anladım başka yere götürdüğünü, 'İndir beni' dedim. Ormanlık yola döndü. Kuytu bir yere geldi. 'Seni neden getirdim buraya biliyor musun Seni öldürmek için getirdim' diyerek, yakamdan tuttu. Bir eliyle boynuma bastırdı, bir eliyle kafama taşla vurdu. Sersemledim. 'Sana ne hediye aldım bak' dedi. Bir litre şişe benzin almış, üzerime döktü. Çakmağı çaktı. Çok bağırdım. 'Yanıyorum' dedim. Güldü, haykırdı; 'Sen nasıl yanıyorsun' dedi. Sigara içti ben yanana kadar. 'Buraya çocukları da getirip çocukları da yakacağım' dedi. Sonra 'Öldü' diyerek bıraktı, gitti. Çocuklarımın da güvende olduğunu hissetmiyordum. Kendi çabalarımla yanan yerleri söndürdüm. Bir, iki saat yürüdüm. Halim kalmamıştı. Asfalt yola kadar yürüdüm. Allah razı olsun insanlar varmış, onlardan yardım istedim.

O CANİ ADAMIN MÜEBBET ALMASINI İSTİYORUM

Ayşe Aydın, Beni Tekirdağ'ın ilçesine götürmüşler. İstanbul Kartal Hastanesi'ne sevk etmişler. Durumum ciddi olduğu için uyutmuşlar. Cani adamın asla içeriden çıkmasını istemiyorum. Bütün vücudum yandı. Sırt bölgem, ellerim, boynum. Bacaklarımdan parça alınıp, sırt bölgeme eklendi. O cani adamın müebbet almasını istiyorum şeklinde konuştu.

KORKUYLA YAŞIYORUM

Yakalandıktan sonra tutuklanan eşi Ekrem Aydın'ın müebbet hapis cezası almasını isteyen Aydın, Korkuyla yaşıyorum, bir daha başıma gelmesini istemiyorum diye konuştu.

UZUN SÜRE BASI GİYSİSİ KULLANMAK ZORUNDA

Aydın'a yanık bası elbisesi tasarlayan klinik destek temsilcisi Kutay Katar, Yanık bası giysisi üretimi sağlıyoruz. Hastamız bize yanık bası giysisi ihtiyacı ile geldi. Sonrasında durumundan bahsetti. Hastamız maalesef uzun süre bası giysisi kullanmak zorunda ki yanıkları iyileşme sağlasın, ten rengi açılsın. Normal hayatına geri dönebilsin. Maliyetli bir ürün. Bu ürünün masraflarını tanıdığımız hayırsever bir vatandaşa ilettik. Kendisi de seve seve yardımcı olacağını söyledi. Konuyla yakından ilgileniyoruz. Hastamızla sürekli kontak halinde kalacağız. Kıyafetin içinde yanık alanlarına konuşlandırılmış silikon kumaş var. Silikon kumaş nem dengesini sağlıyor. Yanık alanlarının bağ dokularının gevşemesini sağlıyor. Isıyla birlikte ısıyı artırarak kıyafetin dış yüzeyindeki basınçla birlikte orada oluşan kabarıklıkların iyileşmesini sağlıyor ifadelerini kullandı.

Ayşe Aydın, Tekirdağ, Aydın, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: TEKİRDAĞ'DA EŞİNİN BENZİNLE YAKTIĞI KADIN ÖLDÜ DİYEREK BIRAKTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum 12:45 Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı 12:24 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu 12:14 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı 11:59 Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? 11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı 11:24 KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı 11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor 11:05 Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor

Son Dakika Haberleri
12:54 Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi
12:45 Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum
12:23 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı
12:17 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi
12:13 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu
12:04 Lucid yöntemiyle rüyalarımızı kontrol etmek mümkün! Fakat bir tehlikesi var
11:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?
11:33 EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor
11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı
11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi         
12:54
Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu gerçekleşti! Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu gerçekleşti! Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi         
12:27
2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:17
26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti 26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti         
12:13
Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı         
11:57
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı         
11:24
Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var         
11:22
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor         
10:13
Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi         
09:50
Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım         
09:18
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi         
08:17
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti         
19:25
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 13:25:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: TEKİRDAĞ'DA EŞİNİN BENZİNLE YAKTIĞI KADIN ÖLDÜ DİYEREK BIRAKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement