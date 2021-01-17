Son dakika! Tekirdağ'da eşiyle tartışırken olay yerine gelen polise saldıran kişi gözaltına alındı - Son Dakika

S.Ç. hakkında "hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Eşi N.Ç'yi de polisin yanında tehdit eden S.Ç, takviye ekibin gelmesinin ardından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde bir çiftin kavga ettiği ihbarı üzerine adrese gitti.

Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi polise hakaret ettiği ve saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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