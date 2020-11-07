Son dakika haber: Halı silkeleyen eşine yardım etmek isterken balkondan düşen kişi öldü - Son Dakika

Sağılık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Sönmez'in cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muhuttin Mahallesi Bağlariçi 4. Sokak'taki 6 katlı bir binanın 5'inci katında yaşayan Mehmet Nasır Sönmez (44), balkonda halı silkeleyen eşine yardım etmek istedi.

Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Zafere çok yakınız

İran'dan ABD seçimleriyle ilgili açıklamalar peş peşe geldi: Trump ve Biden arasında fark var