Tekirdağ'da iki katlı evde yangın çıktı - Son Dakika
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Tekirdağ'da iki katlı evde yangın çıktı

20.04.2022 16:04

Tekirdağ'da iki katlı evde yangın çıktı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan iki katlı evin birinci katında yangın çıktı.

Tekirdağ'da iki katlı evde yangın çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan iki katlı evin birinci katında yangın çıktı. Şans eseri yangında yaralanan ve ölen olmadı.

Olay, Hacıevhat Mahallesi Zülfikarağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede bulunan iki katlı evin birinci katında yangın çıktı. Yoldan geçen vatandaşların dumanları görmesiyle birlikte üst katta kalanları uyardı. Birinci katta bulunan iki küçük çocuğu ev sahipleri hemen alarak dışarıya çıkardılar.

Haber verilmesi üzerine yangın yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın ikinci kata sıçramadan söndürülerek soğutma işlemi yapıldı. Yangında yaralanan ve ölen olmadı. Sağlık ekipleri her ihtimale karşı hazır bekletildi. Yangının çıkış nedeni elektrik kontağından olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'da iki katlı evde yangın çıktı
Tekirdağ'da iki katlı evde yangın çıktı
Tekirdağ'da iki katlı evde yangın çıktı
Tekirdağ'da iki katlı evde yangın çıktı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da iki katlı evde yangın çıktı - Son Dakika


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