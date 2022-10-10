Son Dakika | Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

10.10.2022 23:01
Son Dakika | Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Ali Engin (54) öldü, 8 kişi de yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Ali Engin (54) öldü, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi karayolu üzerinde meydan geldi. Ahmet Çelik'in kullandığı 59 TU 107 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hüseyin Mansur yönetimindeki 34 VSY 13 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bazı yaralılar sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak, Saray ve Çerkezköy ilçesindeki hastanelere sevk edildi.Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Ali Engin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Otomobilin paramparça olduğu kazada 1 ölü, 8 yaralı Otomobilin paramparça olduğu kazada 1 ölü, 8 yaralı Tekirdağ haber! Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Tekirdağ haber! Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Ali Engin, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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