Son dakika... Tekirdağ'da iki tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı - Son Dakika

Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.K'nın kullandığı AA451IV plakalı tır, Beyazköy mevkisinde, 15 AAN 577 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tır sürücüsü Y.K sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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