Son dakika... Tekirdağ'da iki tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı - Son Dakika
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Son dakika... Tekirdağ'da iki tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı

13.04.2022 16:52
Son dakika... Tekirdağ'da iki tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı

Son dakika haber... Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.K'nın kullandığı AA451IV plakalı tır, Beyazköy mevkisinde, 15 AAN 577 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsü Y.K sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Tekirdağ'da iki tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Tekirdağ'da iki tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı - Son Dakika
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