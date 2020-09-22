Son Dakika: Tekirdağ'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika: Tekirdağ'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Saray ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla kovalamaca sonucu yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Son Dakika: Tekirdağ'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla kovalamaca sonucu yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan şüphelilerden biri yakalandı, diğerleri otomobile binerek kaçtı.

Şüphelilerin bulunduğu araç polisten kaçarken Çorlu ilçesinde bariyerlere çarparak durdu. Otomobildekiler gözaltına alındı.

İlçedeki 3 motosikleti çaldıkları belirlenen 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar Ö.E, E.E, A.B, Ü.Y, ve M.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Tekirdağ'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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