Son Dakika: Tekirdağ'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla kovalamaca sonucu yakalanan 5 zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan şüphelilerden biri yakalandı, diğerleri otomobile binerek kaçtı.
Şüphelilerin bulunduğu araç polisten kaçarken Çorlu ilçesinde bariyerlere çarparak durdu. Otomobildekiler gözaltına alındı.
İlçedeki 3 motosikleti çaldıkları belirlenen 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar Ö.E, E.E, A.B, Ü.Y, ve M.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:17 - Kaynak: AA
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