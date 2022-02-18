Üye Girişi
Son dakika... TEKİRDAĞ'DA 'NİTELİKLİ YAĞMA' OPERASYONU 6 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika... TEKİRDAĞ'DA 'NİTELİKLİ YAĞMA' OPERASYONU 6 GÖZALTI

18.02.2022 13:33

Son dakika habere göre TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği 'nitelikli yağma' operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği 'nitelikli yağma' operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ile Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, ilçede 'nitelikli yağma' olaylarına karışan şüphelileri belirledi. Polis, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda, ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği, 2 tabanca şarjörü ile silahlara ait 40 mermi ele geçirip, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy'de adliyeye sevk edildi.

Son dakika... TEKİRDAĞ'DA 'NİTELİKLİ YAĞMA' OPERASYONU 6 GÖZALTI
Son dakika... TEKİRDAĞ'DA 'NİTELİKLİ YAĞMA' OPERASYONU 6 GÖZALTI

YORUMLAR
500

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... TEKİRDAĞ'DA 'NİTELİKLİ YAĞMA' OPERASYONU 6 GÖZALTI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:33 Daha önce 37 hastasını taciz etmişti, akıllanmadı! Tekrar yapınca tutuklandı
13:25 Galatasaray, Yuri Gorshkov'la iletişim halinde! Taraftarlar dört gözle bekliyor
13:21 Vedat Bilgin'den sevindiren haber geldi! 13 ilaç daha geri ödeme listesinde! Kanser dahil
13:15 Geççek'i öne süren Çömez, eski partisine şarkı önerdi. Bu da geçer yahu!
13:15 Falyalı cinayetinde iki ayrı eldiven: İkisi de Mustafa Söylemez'e ait! Cinayeti DNA çözecek!
12:55 Tarkan, "Geççek"i anlattı: Hangi duygularla yazdı! İşte ünlü starın radyocu Gezegen Mehmet'e söyledikleri
12:47 Bombalı saldırılarda 50 kişiyi öldürmüşlerdi! Hakim acımadı: Aynı davada 38 idam kararı
12:43 İSKİ'nin su zammı talebi AK Parti ve MHP oyları reddedildi! İmamoğlu, konu ile açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
12:31 Tarkan'dan sonra Erdoğan'ın Dombra şarkısı Twitter'da TT oldu
12:00 TikTok fenomeninin polis babası, kızının takıntılı hayranını öldürdü! Baba ceza almadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 13:39:24. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... TEKİRDAĞ'DA 'NİTELİKLİ YAĞMA' OPERASYONU 6 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement