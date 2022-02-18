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Son dakika haberleri... Tekirdağ'da "nitelikli yağma" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da "nitelikli yağma" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

18.02.2022 13:06

Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Çerközköy ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen "nitelikli yağma" operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerközköy ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen "nitelikli yağma" operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen adreslere "nitelikli yağma" operasyonu düzenledi.

Operasyonda ruhsatsız iki tabanca, iki av tüfeği, iki tabanca şarjörü ve 40 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da nitelikli yağma operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri... Tekirdağ'da nitelikli yağma operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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Tekirdağ, Silah, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Tekirdağ'da 'nitelikli yağma' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Tekirdağ'da "nitelikli yağma" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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