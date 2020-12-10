Son dakika: Tekirdağ'da öğretmenler Kovid-19 hastalarına ilaçlarını ulaştırdı - Son Dakika

Çerkezköy ilçesinde Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş başkanlığında 47 kişiden oluşan ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören kişilere ilaçlarını ulaştırdı.

Gümüş, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan filyasyon ekibi, maskelerinin yanı sıra siperlik ve önlükten oluşan koruyucu ekipmanlarını giyerek, karantinada olan vatandaşların evlerine giderek ilaçlarını teslim ediyor ve sağlık durumları hakkında bilgi alıyor.

Gümüş, yaptığı açıklamada, büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık ekiplerine destek verdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarıyla birlikte filyasyon ekiplerinde gönüllü görev aldıklarını anlatan Gümüş, şöyle konuştu:

"Dün Vefa Sosyal Destek gruplarında nasıl gönüllü görev aldıysak, bugün de devletimizin ve milletimizin bize ihtiyacı olan bu zorlu dönemde Milli Eğitim Müdüründen dört şube müdürüne, okul müdürlerinden, müdür yardımcılarına, şoförüne kadar 47 arkadaşımız filyasyon ekiplerinde görevlidir. Bu kadirşinas gönüllü çalışma örneğinden dolayı tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımızın yükünü bir nebzede olsun hafifletebilirsek, bu asil ve aziz milletin hizmetinde olabilirsek ne mutlu."