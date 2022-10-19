Son Dakika | Tekirdağ'da polis 49 kişiye işlem yaptı - Son Dakika
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Son Dakika | Tekirdağ'da polis 49 kişiye işlem yaptı

19.10.2022 16:21
Son Dakika | Tekirdağ'da polis 49 kişiye işlem yaptı

Son dakika habere göre Tekirdağ'da motosikletli polis ekipleri il genelinde gerçekleştirildikleri uygulamalarda 49 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Tekirdağ'da motosikletli polis ekipleri il genelinde gerçekleştirildikleri uygulamalarda 49 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosikletli polis timleri suç işlenmesinin önüne geçilmesine yönelik olarak il genelinde şok uygulamalar yaptı. Uygulamalarda, 12 adet ruhsatsız tabanca ve 97 adet mermi,6 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancalar ait 135 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 70 gram eroin uyuşturucu madde, 32.14 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 10.5 gram bonzai uyuşturucu maddesi, 12 gram esrar maddesi, 12 adet extacy uyuşturucu hap, 79 adet smyra marka sentetik ecza hapı, 42 adet lyrica marka sentetik ecza hapı,51 adet neurantin marka sentetik ecza hapı, 12 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 70 bin adet kaçak sigara, 20 bin adet boş makaron, 1 adet kumar makinası, makina içerisinde 690 TL nakit para ve 96 adet pul ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından ele geçirilen malzemelere el konulurken, yakalanan 49 şüpheliye adli ve idari işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Tekirdağ gündem haberleri | Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 49 şüpheli yakalandı Tekirdağ gündem haberleri | Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 49 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Tekirdağ'da polis 49 kişiye işlem yaptı - Son Dakika

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