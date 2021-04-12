Son dakika: Tekirdağ'da ramazan davulcuları sokakları gezerek maniler eşliğinde vatandaşları selamladı - Son Dakika

Tekirdağ'da bu geceden itibaren sahurda görev alacak ramazan davulcuları, cadde ve sokaklarda vatandaşları selamlayarak, maniler okudu.

Kapaklı ilçesindeki tek tip kıyafetli ramazan davulcuları, kortej eşliğinde çaldıkları davulla maniler okuyup cadde ve sokakları dolaştı. Vatandaşlar da davulculara ilgi gösterdi.

Atatürk Anıtı'nda, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'le bir araya gelen davulcular, burada da manilerine bir süre devam etti.

Çetin, yaptığı konuşmada, ramazan ayının mübarek olmasını diledi.

Salgının bir an önce bitmesi ve mutlu bir bayrama erişme dileğinde bulunan Çetin, şunları kaydetti:

"Mübarek ramazan ayının gelişini, sevincini, huzurunu yaşıyoruz. Gelenekselleşen ramazan davulcularımıza belediye olarak bir dokunuş yaptık ve tek tip kıyafet ile tek tip mani ve ritimlerle sahur vaktinde eski ramazanları yaşatacaklar. Mübarek ramazan-ı şerifin tüm İslam alemine ve hemşehrilerime hayır, bereket ve esenlik getirmesini yüce Allah'tan niyaz eder, bu mübarek ayın her türlü sıkıntı ve hastalıktan bilhassa yaşadığımız salgından kurtulmamıza vesile olmasını dilerim."