Son dakika... Tekirdağ'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika... Tekirdağ'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu

18.07.2022 09:47
Son dakika... Tekirdağ'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Tekirdağ'da Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince Tekirdağ'da yapılan uygulamalarda; 24 fişek metamfetamin, 7 adet galara, 1 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet ruhsatsız tabanca, 11 fişek eroin, 21 fişek marihuana, 17 fişek esrar ve 290 kapsül sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Konuya ilişkin şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Tekirdağ'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Tekirdağ'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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