Silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Gökmen Bektaş ve İlker Korkmaz, Hıdırağa Mahallesi'nde otomobille gezerken, aralarında husumet bulunan Hasan K, Şahin K. ve Tolga D. ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada Bektaş, Korkmaz ve Tolga D. ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Özel araçlarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bektaş ve Korkmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tolga D'nin tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Polis, silahlı kavganın ardından olay yerinden kaçan Hasan K. ve Şahin K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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