Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karaağaç Mahallesi'ndeki bir adrese tarihi eser operasyonu düzenledi.
Operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 50 sikke, 12 köstekli saat, 3 heykel obje, 2 madalyon, 2 eski tabanca, kama, 78 eski para ve çeşitli objeler ele geçirildi.
Tarihi eserleri satmaya çalıştığı belirlenen Ö.M. ve D.M. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika