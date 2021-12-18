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Son dakika! Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

18.12.2021 09:05
Son dakika! Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karaağaç Mahallesi'ndeki bir adrese tarihi eser operasyonu düzenledi.

Operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 50 sikke, 12 köstekli saat, 3 heykel obje, 2 madalyon, 2 eski tabanca, kama, 78 eski para ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Tarihi eserleri satmaya çalıştığı belirlenen Ö.M. ve D.M. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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