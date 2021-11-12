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Son dakika! Tekirdağ'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika! Tekirdağ'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

12.11.2021 22:32
Son dakika! Tekirdağ'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Onur Çiğdem idaresindeki 59 ABT 892 plakalı otomobil, Çukuryurt Mahallesi'nde, İbrahim D.'nin kullandığı 34 GL 6207 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücü Çiğdem ile yanındaki Yağmur Toprak ve Esile Atakan yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Saray ve Çerkezköy'deki hastanelere kaldırıldı.

Saray Devlet Hastanesine kaldırılan Yağmur Toprak (17) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika! Tekirdağ'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika! Tekirdağ'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika! Tekirdağ'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Tekirdağ, Otomobil, Saray, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Tekirdağ'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Tekirdağ'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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