Son dakika: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

19.12.2020 12:43
Son dakika: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da şehrin göbeğinde durdurulan şüpheli araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı.

Tekirdağ'da şehrin göbeğinde durdurulan şüpheli araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı. Olaya ilişkin 2 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesinde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulunan C.E. ve M.C.A. isimli şahıslardan, 1 adet plastik kutu icinde 1,7 gram metamfetamin maddesi, 1 adet içerisinde uyuşturucu içmekte kullanılan cam düzenek, 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör, 10 adet 9 mm dolu fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili C.E. ve M.C.A. isimli şahıslar yakalanarak, soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Son dakika: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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