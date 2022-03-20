Son Dakika | TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son Dakika | TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 TUTUKLAMA

20.03.2022 14:44

Son dakika haberleri: TEKİRDAĞ İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen iki farklı operasyonda toplam 80 gram uyuşturucu madde ile satışında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

TEKİRDAĞ İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen iki farklı operasyonda toplam 80 gram uyuşturucu madde ile satışında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcıları ve belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Sokak satıcısı diye tabir edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda ekiplerin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettiği 2 kişi yakalandı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada 11 fişek halinde 9.5 gram metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

3 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Ekipler, Süleymanpaşa ilçesinde Aydoğdu Mahallesi'nde 2, Karadeniz Mahallesi'nde ise 1 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 67 gr metamfetamin maddesi, 11 fişek halinde 1.6 gram metamfetamin, 13 adet sentetik ecza hap, 2.1 gr skunk maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 adet kilitli şeffaf poşet, 40 adet siyah renkli naylon eldiven ve uyuşturucu madde satışında kullanılmak üzere çeşitli malzemeler ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonlarda toplam 80.2 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, F.E., S.S., A.T., B.A. ve S.K. isimli 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınırken, suça sürüklenmiş çocuk yaştaki B.A. gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen F.E. ve S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika | TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 TUTUKLAMA
Son Dakika | TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 TUTUKLAMA
Son Dakika | TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 TUTUKLAMA

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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