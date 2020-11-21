Son Dakika | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
21.11.2020 12:35
Son dakika 3. sayfa haberi... Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerinin operasyonuyla uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerinin operasyonuyla uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu uyuşturucu kullandıklarını tespit edilen G.U., G.T., A.A. ve M.S. isimli şüphelilerin aracı durdurdu. Polis ekipleri araç ve şüphelilerin üzerlerinde yaptıkları aramalarda yüklü miktarda kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirdiler.
Gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor. - TEKİRDAĞ
Son Dakika Ada basınından İngiltere'yi sarsan iddia: Boris Johnson ülkeyi WhatsApp'la mı yönetiyor? Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu Hastanede taşkınlık çıkardı! Kendisine müdahale eden görevlinin parmağını ısırarak kopardı Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Demet Akalın ve Deniz Seki'nin yıllardır devam eden dostluğu bitti 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru