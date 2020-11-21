Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerinin operasyonuyla uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu uyuşturucu kullandıklarını tespit edilen G.U., G.T., A.A. ve M.S. isimli şüphelilerin aracı durdurdu. Polis ekipleri araç ve şüphelilerin üzerlerinde yaptıkları aramalarda yüklü miktarda kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirdiler.

Gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor. - TEKİRDAĞ