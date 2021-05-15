Son dakika! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Hıdırağa Mahallesi'nde şüpheli S.S'nin üst aramasında 120 küçük pakette eroin buldu. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonda 113 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 300 lira ele geçiren ekipler, A.D, V.K, A.B. ve V.K'yi gözaltına aldı.

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