Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Evin tuvaletinde 45 gram eroin, 10 gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 595 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.A. G.A. ve Ç.H'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika