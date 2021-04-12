Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda A.Ö.'nün üzerinde ve bulunduğu alandaki metruk bir evin duvarında 100 gram bonzai, 2 gram eroin ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 180 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili A.Ö gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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