Son Dakika | Tekirdağ'da yağ dolu tankere çarpan TIR'ın sürücüsü öldü, TEM kapandı - Son Dakika

Son Dakika | Tekirdağ'da yağ dolu tankere çarpan TIR'ın sürücüsü öldü, TEM kapandı

Son dakika haberine göre Tekirdağ'da yağ dolu tankere çarpan TIR'ın sürücüsü öldü, TEM kapandıTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy- İstanbul TEM yolunda Kovadere Mevkii'nde bitkisel yağ yüklü tankere arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Özar Kara (38) kabinde sıkışarak öldü.

Tekirdağ'da yağ dolu tankere çarpan TIR'ın sürücüsü öldü, TEM kapandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy- İstanbul TEM yolunda Kovadere Mevkii'nde bitkisel yağ yüklü tankere arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Özar Kara (38) kabinde sıkışarak öldü. Tankerden dökülen bitkisel yağ nedeniyle yol trafiğe kapandı, İstanbul'a gidişin Avrupa otoyolundan verildiği bildirildi.

Kaza, akşam saatlerinde, Çerkezköy- İstanbul TEM yolu Kınalı Kovadere Mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy'den İstanbul yönüne giden Özar Kara yönetimindeki 34 RT 1126 TIR, önündeki Şahin Şahin'in (58) kullandığı 35 NKV 95 plakalı bitkisel yağ taşıyan tankere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen TIR'daki sürücü Kara, sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Kara'yı sıkıştığı yerde çıkardı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kara'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kara'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kazada çarpmanın şiddetiyle delinen tankerden tonlarca bitkisel yağ yola saçıldı. Yol trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saattir yolun kapalı olması nedeniyle İstanbul'a gidiş için polis ekipleri, Avrupa otoyoluna yönlendirmeye başladı.

Son Dakika | Tekirdağ'da yağ dolu tankere çarpan TIR'ın sürücüsü öldü, TEM kapandı

TEM Otoyolu, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 20:17

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Tekirdağ'da yağ dolu tankere çarpan TIR'ın sürücüsü öldü, TEM kapandı - Son Dakika
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