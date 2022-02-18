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Son dakika... Tekirdağ'da yağma operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Son dakika... Tekirdağ'da yağma operasyonu: 6 gözaltı

18.02.2022 13:02
Son dakika... Tekirdağ'da yağma operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yağma suçlarına ilişkin düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yağma suçlarına ilişkin düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çerkezköy ilçesinde 6136 SKM ve Nitelikli Yağma suçlarına ilişkin farklı adreslere operasyon gerçekleştirildi. 6 şüpheli şahsa yönelik yapılan çalışmalarda toplamda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü ve 40 adet 9x19 fişek ele geçirildi.

6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındıktan sonra emniyetteki sorgulamalarının ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Son dakika... Tekirdağ'da yağma operasyonu: 6 gözaltı

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Emniyet Müdürlüğü, Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Tekirdağ'da yağma operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Tekirdağ'da yağma operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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