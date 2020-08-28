Son Dakika: Tekirdağ'da yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İki ay süren fiziki takip sonrası bir caminin imamı olduğu belirtilen C.G. ile sivil jandarma ekipleri bağlantıya geçti. Ekiplere kaçak silah satışı yapan C.G. ile 2 kişi suçüstü gözaltına alındı. C.G'nin evinde yapılan aramada, 3 tabanca ve 2 av tüfeği bulundu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan kadın şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen C.G. ile G.C, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:23 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Tekirdağ'da yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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