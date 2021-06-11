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Son dakika: Tekirdağ'da yemekten zehirlenen işçilerin sayısı 200'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika: Tekirdağ'da yemekten zehirlenen işçilerin sayısı 200'e yükseldi

11.06.2021 00:58
Son dakika: Tekirdağ'da yemekten zehirlenen işçilerin sayısı 200'e yükseldi, System.String[]

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 fabrikanda yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik olan işçilerin sayısı 200'e yükseldi.

Tekirdağ'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 fabrikanda yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik olan işçilerin sayısı 200'e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 5 fabrikanın çalışanları, bir yemek firmasının getirdiği yemeklerden zehirlendi. 200'ün üzerinde işçi Çerkezköy ilçesindeki devlet hastanesi ve 2 özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Firmanın olayın olduğu akşam 57 firmaya 4 bin 500 kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdiği, seçimli menüden kadınbudu köfte ve tavuk yiyenlerin rahatsızlandığı bilgisi kaydedildi. Çerkezköy'deki 3 hastaneye 200'ün üzerinde başvurunun olduğu belirtildi.

Öte yandan hastaneye başvuranların yüzde 90'ı taburcu edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 2, özel hastanelerde ise 17 kişinin müşahede altında tutulduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Tekirdağ'da yemekten zehirlenen işçilerin sayısı 200'e yükseldi - Son Dakika


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