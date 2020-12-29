Son dakika! Tekirdağ'da, yılbaşı öncesi 100 litre kaçak viski ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika! Tekirdağ'da, yılbaşı öncesi 100 litre kaçak viski ele geçirildi

29.12.2020 11:50
Son dakika! Tekirdağ'da, yılbaşı öncesi 100 litre kaçak viski ele geçirildi, System.String[]

Son dakika haber: TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, jandarma ekiplerince yılbaşı öncesi köylerde kaçak ve sahte içki satışı yapan 3 şüpheli yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, jandarma ekiplerince yılbaşı öncesi köylerde kaçak ve sahte içki satışı yapan 3 şüpheli yakalandı. Ekipler, şüphelilerin aracında yaptığı aramada 100 litre kaçak viski ele geçirdi.

Malkara'da jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi ilçenin kırsal mahallelerinde araçla sahte ve kaçak içki satışı yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, şüpheli aracın plakasını belirleyip, takibe aldı. Araç, Malkara Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan karar ile durdurularak arandı. Ekipler, bagajdaki kutu içinde, satışa hazır 100 litre kaçak viski ele geçirdi. Kaçak viskilere imha edilmek üzere el koyan jandarma ekipleri, araçta bulunan C.K., B.K. ve B.Ç.'yi gözaltına aldı. C.K.'nin, yapılan güvenlik sorgulamasında, 'resmi belgede sahtecilik', 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'görevli memura mukavemet' suçlarından arandığı belirlendi. Şüphelilerin Malkara Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu sürüyor.


Son dakika! Tekirdağ'da, yılbaşı öncesi 100 litre kaçak viski ele geçirildi
Son dakika! Tekirdağ'da, yılbaşı öncesi 100 litre kaçak viski ele geçirildi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Tekirdağ'da, yılbaşı öncesi 100 litre kaçak viski ele geçirildi - Son Dakika


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