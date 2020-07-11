Son dakika... Tekirdağ'da yurda kaçak sokulan 552 cep telefonu ele geçti
Son dakika güncel haberi: TEKİRDAĞ'da polisin bir araçta yaptığı aramada yurt dışından kaçak olarak getirilen 552 cep telefonu ele geçirildi.
TEKİRDAĞ'da polisin bir araçta yaptığı aramada yurt dışından kaçak olarak getirilen 552 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak olarak ülkeye cep telefonu sokulduğunu, Tekirdağ üzerinden İstanbul'a götürüleceğini belirledi. Telefonların taşınacağı aracı takibe alan polis, Malkara ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu.Cumhuriyet savcısının talimatıyla araçta yapılan aramada çeşitli marka ve modellerde 552 cep telefonu, 570 şarj cihazı ve kablosu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:52 Kaynak: DHA
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