TEKİRDAĞ Tekirdağ'da zabıta ekiplerinin koronavirüs denetimi - Son Dakika

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da zabıta ekiplerinin koronavirüs denetimi

Tekirdağ'da zabıta ekiplerinin koronavirüs denetimiTEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçe Belediyesi zabıta ekipleri, berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar ve masaj salonlarında koronavirüs denetiminde bulundu.

Tekirdağ'da zabıta ekiplerinin koronavirüs denetimi TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçe Belediyesi zabıta ekipleri, berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar ve masaj salonlarında koronavirüs denetiminde bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'yüksek riskli' iller arasında 'turuncu' kategoride bulunan Tekirdağ'da, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısında, 2 Mart'ta 85,55 olan Tekirdağ 111,19'a yükseldi. Tedbirlerin artırıldığı kentte merkez Süleymanpaşa İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar ve masaj salonlarında koronavirüs denetimi yapıldı. Denetimlerde işletmelerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi, işletme sahipleri tedbirler konusunda bilgilendirdi. Eksikleri bulunan işletmelere ise yaptırım uygulandı.

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