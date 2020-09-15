Son dakika! Tekirdağ'daki cinsel istismar davası - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde intihar eden genci 9 yıl istismar ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık V.T bulunduğu Çanakkale Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık ve mağdur avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık V.T'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışında Emre Y.'nin ailesi göz yaşlarına hakim olamadı.

Avukat Merve Uçanok, gazetecilere yaptığı açıklamada, davada önemli bir yol kat edildiğini söyledi.

Sanığın tutukluluk halinin devam ettiğini ifade eden Uçanok, "Bugün çıkan bu karar, şu an için bizi mutlu eden, yargılamanın sonunu düşündüğümüzde de bize umut veren bir karar." dedi.

Dosyada toplanması gereken deliller olduğunu dile getiren Uçanok, söz konusu delillerin toplanmasının davanın seyri açısından önemli olduğunu kaydetti.