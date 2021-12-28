TEKİRDAĞ'DA SİLAH TİCARETİ OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu, Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde silah ticareti yapanlara yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda 23 tabanca, sahte para, av tüfekleri ele geçirildi, gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Kaçakçılık ve Organize Şube Grup Amirliği ekipleri, silah ticareti yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, Çorlu, Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde belirlediği 17 adreste eş zamanlı arama yaptı. Aramalarda çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız 23 tabanca, tabancalara ait 178 mermi, 2 av tüfeği, tüfeklere ait 60 fişek, çok sayıda silah aparatları ile 13 bin 600 lira sahte para ele geçirilip, 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.O., U.Ç., B.T., M.S.,A.T. ve S.T., 'Silah ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, 4 kişi serbest bırakıldı.