Son Dakika | Tekirdağ'daki trafik kazasında yaralanan 1 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Tekirdağ'daki trafik kazasında yaralanan 1 kişi daha hayatını kaybetti

12.07.2022 14:15
Son Dakika | Tekirdağ'daki trafik kazasında yaralanan 1 kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu yaralananlardan biri daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu yaralananlardan biri daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TEM otoyolu İstanbul- Edirne istikameti Hafa Tır Parkı Çerkezköy Gişeleri civarında, kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu ağır yaralananlardan Yasemin Öztürk'ün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

M.Y. idaresindeki 34 LRU 73 plakalı kamyon, dün Çerkezköy Gişeleri civarında, Ercan Çiçek idaresindeki 34 AN 1564 plakalı hafif ticari araca arkadan çarpmıştı. Kazada sürücü Ercan (42), ikiz çocukları Mustafa (8) ve Merve (8) yaşamını yitirmişti.

Kazada yaralanan Firdevs, Yusuf Çiçek, Yasemin ve Nursena Öztürk ile Gülbeyaz Özel sağlık ekiplerince Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırılmıştı.

Kamyon sürücüsü M.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da feci trafik kazası: Kamyonun çarptığı araçta bulunan baba ve ikizleri hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı Tekirdağ'da feci trafik kazası: Kamyonun çarptığı araçta bulunan baba ve ikizleri hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı
Kaynak: AA

Yasemin Öztürk, Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Tekirdağ'daki trafik kazasında yaralanan 1 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:01 Sabah namazından dönen yaşlı adam, eve döndüğünde eşini bulamadı: 75 yaşındaki kadın her yerde aranıyor
13:27 Türkiye'nin diplomaside tarih yazıyor! Dünyanın gözü tahıl koridoru için İstanbul'a çevrildi
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve İbrahim Reis'i İran'da buluşacak! Masada kritik konular var
13:00 Angelina Jolie, kızı Shiloh ile Maneskin konserine gitti! Anne-kızın şarkıya eşlik ettiği anlar gündem oldu
12:57 Dünyanın en ölümcül köpekbalığı Mako, Akdeniz'e giriş yaptı! En son Barcelona kıyılarında görülen köpekbalığı panik yarattı
12:50 Guardiola'yı bisiklet sürerken yakalayan adamın tavrı tecrübeli hocanın tepkisini çekti! İspanyol çalıştırıcının mutsuz hali kameralara yansıdı
12:35 Dağ aslanı kurt kapanına düşerse... Nefes kesen mücadele hayran bıraktı
12:23 Şarkıcı Ceylan'ın acı günü: Bir süredir kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti
12:18 Acı dolu günler... "Bakterileri yüzde 99 öldürür" yazılı paketle makatını silen kamyon şoförü 10 gün boyunca oturamadı
11:48 Işın Karaca, 19 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 14:21:53. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Tekirdağ'daki trafik kazasında yaralanan 1 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement