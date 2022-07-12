Kazada yaralanan Firdevs, Yusuf Çiçek , Yasemin ve Nursena Öztürk ile Gülbeyaz Özel sağlık ekiplerince Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Yasemin Öztürk, Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Tekirdağ'daki trafik kazasında yaralanan 1 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

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