Ergene Belediye Başkan Rasim Yüksel belediye olarak engelli vatandaşlara sağladıkları engelli araçlarının bakımlarını da yaptıklarını belirtti.

Yüksel, yaptığı açıklamada, herkesin engelli adayı olduğunu ve engellilerin sorunlarını ortadan kaldırmak için duyarlılığın arttırılması gerektiğini söyledi.

Engelli vatandaşlara ihtiyaca göre hasta yatağı, engelli aracı tedariklerinin devam ettiğini ifade eden Yüksel,"Ergene'de vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutarak insan odakları çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." dedi.

-KODER projesi hayata geçirildi

Çorlu Belediyesi ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, "Koku Derecelendirme (KODER) Mobil Uygulama Projesi" hayata geçirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu'da Emisyonlardan Kaynaklı Koku Şikayetlerinin İzlenebilirliğini sağlamak amacıyla Koku Derecelendirme (KODER) Mobil Uygulamasının Geliştirilmesi Projesi kapsamında Çorlu Koku Derecelendirme Mobil Uygulaması'nın geliştirildiğini belirtti.

Uygulamanın uygulama marketlerinden ücretsiz indirildiğini ifade eden Sarıkurt, "Uygulamayı cihazına indiren herkes kullanabiliyor fakat koku derecelendirmeyi yalnızca Çorlu'da ikamet eden kişiler yapabiliyor" dedi.