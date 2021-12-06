Son dakika... TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ'NDE PASTALI KUTLAMA - Son Dakika

TEKİRDAĞ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi hizmete girişinin 1'inci yılı törenle pasta kesilerek kutlandı. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, hastanenin bölgenin önemli bir sağlık üssü olma vazifesini yerine getirdiğini söyledi.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, açılışının 1'inci yılı etkinliklerle kutlandı. Kutlamaya Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, Süleymanpaşa İlçe Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, hastane personeli katıldı. Pasta kesilerek yapılan kutlamada konuşan Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın,

"Son bir yıla baktığımızda gerçekten büyük bir problem yaşamadığımızı görüyorum. Gerçekten çok uyumlu bir çalışma ortamı yakaladık. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Biz hizmet sağlayıcı sıfatıyla buradayız "Bir takım şeyleri de maalesef bakanlığın izni ve onayı olmadan yapamıyoruz. Kreş ve cami konusunda bakanlıkla görüşmelerimiz devam ediyor. En kısa zamanda bu taleplerinde yerine getirileceğini düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın, inşaat aşamasındaki proje müdürlerimizin herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, hastanenin kurulduğu günden bu yana bir yıl içinde bölgenin önemli bir sağlık üssü olma vazifesini yerine getirdiğini belirterek, "757 bin poliklinik hastası ağırladı. Yaklaşık 200 bin civarında acil hasta bakımı gerçekleştirdi. 18 ameliyathanesinde günde 120-140 civarında ameliyat işlemi gerçekleştirildi. Hem bölgenin çekim gücü olması nedeniyle, hem de yurtdışından gelen hastalarının da sağlık turizmi münasebetiyle ilgi ve alaka gösterdiği bir merkez oldu. Buraya yaklaşık olarak 61 bin koronavirüs hastası geldi. Bunların 3 bin 600 kadarı yatarak tedavi gördü. Yoğun bakım hizmetleri ile ameliyathaneleri ile çekim üniteleri ile çok önemli hizmetleri sundu. En önemli ifade etmek istediğim çekim ünitelerinden bir tanesi PET/CT çekim ünitemizdi. Bu kanser hastalarının hem tanı ve tedavilerini hızlandıran, vücudun nerelerine yayıldığını göstererek doktorlarımıza erken tedbir alma avantajı sağlayan önemli bir radyoloji üssümüzdü. Bunun için hastalarımız il dışına gidiyordu. Ama artık bunu Tekirdağ'ımızın içinde yapabilmekteler" diye konuştu.

PANDEMİDE BÖLGENİN YÜKÜNÜ ÜSTLENDİ

Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde bir yıl içinde 757 bin 732 hastaya hizmet verildi. Bu sayı içerisinde 549 bin 803 hasta poliklinik hizmetlerinden faydalanırken, acil poliklinikten sağlık hizmeti alanların sayısı 205 bin 963 olarak gerçekleşti. Hastanede bir yıllık süreçte 23 bin 53 yatan hasta sayısına ulaşılırken, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 3 bin 609 oldu. Toplam 23 bin 322 ameliyat yapılan hastanede, 404 beyin ve vertebra ameliyatı, 219 açık kalp ameliyatı, 2 kasıktan girilerek kalp kapağı değişimi gerçekleştirildi. Koronavirüs pandemisinde bölgenin sağlık yükünü çeken hastanede, bir yıllık süreçte, 61 bin 49 hasta Covid-19 tedavisi görürken, 3 bin 517 Covid-19 hastası yatarak tedavi oldu. Trakya bölgesinde kanser tedavisi için önemli bir şifa kapısı olan hastanede, bin 807 pet çekimi, 2 bin 947 gama kamera çekimi ve 10 bin 500 radyoterapi işlemi gerçekleştirildi. Şehir Hastanesi'nin ilk yılında 871 doğum gerçekleştirilirken, 482 hasta sağlık turizmi kategorisinde hastaneden sağlık hizmeti aldı.

Hastanenin ilk yılında sağlanan sağlık hizmetleri bakımından önemli sayılara ulaşıldı. Hastanede 1 milyona yakın porsiyon yemek hizmeti verilirken, 342 bin 982 kilogram çamaşır yıkandı. Laboratuvarda 3 milyon 559 bin 816 tetkik işleminin yapıldığı, 322 bin 298 hastaya da görüntüleme işleminin sağlandığı hastanede, Yardım Masası aracılığıyla 156 bin 108 adet talep karşılandı.