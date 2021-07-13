Kurum personeliyle tanıştıktan sonra makama geçen Fındık, Mehmet Erduğan ile bir süre görüştü.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda tören mangasını selamlayan Mehmet Hakan Fındık, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile tanıştı.

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