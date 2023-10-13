8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla Bulut Çetesi çökertildi

Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes Operasyonları" kapsamında "Bulutlar Çetesi" olarak bilinen suç örgütü çökertildi.
Haberi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kamuoyunda Bulutlar olarak bilinen, liderliğini Özgür Bulut'un yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi." dedi.
Yerlikaya, şunları söyledi: "Şüphelileri yakalamak için Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars olmak üzere 8 ilimizde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Şantaj ve Rüşvet suçlarını işlemek suretiyle;
Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. HİÇBİRİNİZ YÜCE TÜRK ADALETİNDEN KAÇAMAYACAKSINIZ! ŞAFAK SÖKERKEN DE GÜN BATARKEN DE HER AN ENSELERİNDEYİZ!"
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