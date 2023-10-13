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8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla Bulut Çetesi çökertildi - Son Dakika

8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla Bulut Çetesi çökertildi

Son Güncelleme: 13.10.2023 08:44

Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes Operasyonları kapsamında Bulutlar Çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertildi.

Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes Operasyonları" kapsamında "Bulutlar Çetesi" olarak bilinen suç örgütü çökertildi.

LİDERLİĞİNİ ÖZGÜR BULUT YAPIYORDU

Haberi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kamuoyunda Bulutlar olarak bilinen, liderliğini Özgür Bulut'un yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi." dedi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Yerlikaya, şunları söyledi: "Şüphelileri yakalamak için Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars olmak üzere 8 ilimizde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Şantaj ve Rüşvet suçlarını işlemek suretiyle;

  • eğlence mekânlarından sözde koruma ve güvenlik sağlama adı altında haksız kazanç sağladığı,
  • örgüt üyelerinin eğlence mekânları kapılarında ve il genelinde birçok silahla yaralama eylemi gerçekleştirmek suretiyle vatandaşlarımızın huzurunu bozduğu ve bu sayede nüfuz elde etmeye çalıştığı,
  • alacak-verecek konularında sözde arabuluculuk yapmak suretiyle suç örgütüne maddi menfaat sağladığı,
  • kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şahıslara eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

"HER AN ENSELERİNDEYİZ"

Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. HİÇBİRİNİZ YÜCE TÜRK ADALETİNDEN KAÇAMAYACAKSINIZ! ŞAFAK SÖKERKEN DE GÜN BATARKEN DE HER AN ENSELERİNDEYİZ!"

Son Dakika! 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla Bulut Çetesi çökertildi, 25 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla Bulut Çetesi çökertildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla Bulut Çetesi çökertildi - Son Dakika
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