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Son dakika! Tekirdağ Şehir Hastanesi hemşireleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Son dakika! Tekirdağ Şehir Hastanesi hemşireleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17.12.2021 11:18
Son dakika! Tekirdağ Şehir Hastanesi hemşireleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Son dakika haber: Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde çalışan hemşireler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde çalışan hemşireler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hemşireler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Hemşirelerden Yasemin Keskin "haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj", "yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" "spor" kategorisinde ise yine Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Hemşire Pelin Gürsoy da tercihini "haber" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karlı yolları "aşı"yorlar", "yaşam" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" "spor" kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Renkli açılış" fotoğrafından yana kullandı.

Keskin, yaşanan olayların çok anlamlı fotoğraflarla yansıtıldığını belirterek, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik etti.

Son dakika! Tekirdağ Şehir Hastanesi hemşireleri AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Son dakika! Tekirdağ Şehir Hastanesi hemşireleri AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Son dakika! Tekirdağ Şehir Hastanesi hemşireleri AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Tekirdağ Şehir Hastanesi hemşireleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Tekirdağ Şehir Hastanesi hemşireleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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