Son dakika... Tekirdağ Valisi Yıldırım: Artan sayılar bizi endişelendiriyor - Son Dakika

Son dakika... Tekirdağ Valisi Yıldırım: Artan sayılar bizi endişelendiriyor

26.11.2020 16:15
Son dakika... Tekirdağ Valisi Yıldırım: Artan sayılar bizi endişelendiriyor, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre TEKİRDAĞ Valisi Aziz Yıldırım, kentte koronavirüs vaka sayısının arttığına dikkat çekerek, herkesin kurallara uymasını istedi.

TEKİRDAĞ Valisi Aziz Yıldırım, kentte koronavirüs vaka sayısının arttığına dikkat çekerek, herkesin kurallara uymasını istedi. Daha önce örnek il olduklarını söyleyen Yıldırım, "Biz yine örnek il olma iddiamızı devam ettirelim. Şu anda hala öyleyiz ama artan sayılar bizi endişelendiriyor. Lütfen, çok istirham ediyorum tüm vatandaşlarımızdan, pandemi kurallarına uyalım" dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesinde kurulan kentin en büyük semt pazarında koronavirüs denetimi yaptı. Esnafı, koronavirüs tedbirlerine uymaları yönünde uyaran Vali Yıldırım, maske ve mesafe ile hijyene dikkat çekti. Koronavirüsü kurallara riayet ederek hep birlikte yenebileceklerini ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Daha önceden örnek il olduğumuzu hep iddia ediyorduk, hala da örnek iliz.  Ama biz eğer tedbirlere riayet etmezsek örnek il olmaktan çıkıyoruz. Bu sefer kötü örnek olma durumuna gelme riskimiz var. Onun için ben vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum maske ve mesafeye çok dikkat edilmesi lazım. Bunu sadece bizim için değil, tedbir olması için yapmaları gerekiyor. Denetim olsun diye ya da denetlerler bize ceza keserler diye yapmasınlar, tamamen kendi sağlıkları için yapsınlar. Evlerde bulaş miktarı çok artıyor özellikle. Evlerde bir müddet birbirlerine gidip gelmeyi bıraksınlar düğünler, nikahlar tabii ki yapılacak bunlar bizim sevinçli, günlerimizdir ama bunları çok az insanla yapmamız gerekiyor. Bugünün sevinç gösterisi, bugünün sevgi gösterisi artık beraber olmamaktır. Uzaktan birbirimizi kutlayacağız. Bunun başka çaresi yok.Cenazelerde acı paylaşmanın da yöntemi budur, daha az insanın cenazelere katılması lazım. Görüyoruz ki toplu bulunulan her yerde bulaş artıyor. Bütün dünyada, bütün Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de artıyor ve bizi endişelendirecek seviyeye gelme riski taşıyor. Onun için biz istiyoruz ki, bütün vatandaşlarımız bu tedbirlere riayet etsinler, pazar yerleri özellikle bu noktada önemli yerler, AVM'ler bununla ilgili olan yerler. Daha katı tedbirler alarak bizleri zorlamasın kimse. Bunları almak istemiyoruz ama bunu hep birlikte, el birliği ile kurallara uyarak ancak alt edebileceğiz. Bu koronayı hep birlikte yenebileceğiz, herkesin kurallara riayet etmesi lazım." 'ARTAN SAYILAR ENDİŞELENDİRİYOR'Vali Yıldırım, hastalığın bulaştığı kişilerin evlerdeki karantinalarına sıkıca riayet etmesi gerektiğini belirterek, "Bugünün iki tane kuralı var; en büyük kural maske ve mesafe. Tabii ki hijyene de herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Ben herkesin temiz olduğunu düşünüyorum onun için onu ayrıca saymaya bile ihtiyaç görmüyorum. Artık herkes bunu biliyor. O yüzden de mutlaka bütün vatandaşlarımızın buna riayet etmesi gerekir diye düşünüyoruz. Lütfen bu konuda bize de sağlıkçı arkadaşlarımıza da yardımcı olun. Çünkü bu arkadaşlarımızın gecesi gündüzü yok, hakikaten çok ciddi çalışıyorlar, Emniyetimiz, jandarmamız, sağlık çalışanlarımız, kaymakamlarımız herkes bir taraftan çalışıyor. Bunun için lütfen vatandaşlarımızda bizlere yardımcı olsunlar. Biz yine örnek il olma iddiamızı devam ettirelim. Şu anda hala öyleyiz ama artan sayılar bizi endişelendiriyor. Lütfen, çok istirham ediyorum tüm vatandaşlarımızdan bu pandemi kurallarına uyalım. Özellikle bir şekilde bulaş olan vatandaşlarımızdan da istirham ediyoruz, lütfen herkes karantinasına dikkat etsin, evlerinden çıkmasın, bulaşı olanlar evlerinden çıkmasınlar. Biz zaten bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz, haber verdikleri taktirde her zaman yapacağız, yapmaya da devam ediyoruz. Bütün ilçelerimizde aynı durum var. Bu denetimler her gün devam edecek. Biz bu denetimleri kime ceza keselim diye yapmıyoruz, kimseye ceza kesmeyelim, kesemeyelim herkes kurallara uysun. Tek istediğimiz budur" diye konuştu.


Son dakika... Tekirdağ Valisi Yıldırım: Artan sayılar bizi endişelendiriyor
Son dakika... Tekirdağ Valisi Yıldırım: Artan sayılar bizi endişelendiriyor
Son dakika... Tekirdağ Valisi Yıldırım: Artan sayılar bizi endişelendiriyor
Son dakika... Tekirdağ Valisi Yıldırım: Artan sayılar bizi endişelendiriyor
Son dakika... Tekirdağ Valisi Yıldırım: Artan sayılar bizi endişelendiriyor
Son dakika... Tekirdağ Valisi Yıldırım: Artan sayılar bizi endişelendiriyor
Son dakika... Tekirdağ Valisi Yıldırım: Artan sayılar bizi endişelendiriyor

Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa, Koronavirüs, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Tekirdağ Valisi Yıldırım: Artan sayılar bizi endişelendiriyor - Son Dakika


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