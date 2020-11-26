Son dakika... Tekirdağ Valisi Yıldırım: Artan sayılar bizi endişelendiriyor - Son Dakika

TEKİRDAĞ Valisi Aziz Yıldırım, kentte koronavirüs vaka sayısının arttığına dikkat çekerek, herkesin kurallara uymasını istedi. Daha önce örnek il olduklarını söyleyen Yıldırım, "Biz yine örnek il olma iddiamızı devam ettirelim. Şu anda hala öyleyiz ama artan sayılar bizi endişelendiriyor. Lütfen, çok istirham ediyorum tüm vatandaşlarımızdan, pandemi kurallarına uyalım" dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesinde kurulan kentin en büyük semt pazarında koronavirüs denetimi yaptı. Esnafı, koronavirüs tedbirlerine uymaları yönünde uyaran Vali Yıldırım, maske ve mesafe ile hijyene dikkat çekti. Koronavirüsü kurallara riayet ederek hep birlikte yenebileceklerini ifade eden Yıldırım, şunları söyledi: