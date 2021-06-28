Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda görüşüldü. Alınan kararla kurumun anonim şirket olması kabul edildi.
Yeni kurulacak MKE AŞ hakkında, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri uygulanmayacak. Teklifin 8'inci maddesine 'şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları, satış, kiralama, işletme hakkının devri veya sair başka tasarruflar yoluyla yerli veya özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemez' önergesi eklendi.
Düzenleme ile MKE anonim şirkete dönüştürülecek. Sermayesinin tamamı Hazine'ye ait olacak. Pay sahipliğine dayanan oy, yöntem, temsil gibi hak ve yetkileri Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacak.
Çalışan personel İş Kanunu'na tabi olarak sözleşmeli statüye geçirilecek. Diğer kamu kuruluşlarına geçmek isteyenlerin özlük hakları ise korunacak.
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor - Son Dakika Ekonomi