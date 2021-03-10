Son dakika: Tekne faciasından sağ kurtulan Medeni Akbaş: "Tekne kaptanı Servet Akbaş öldü" - Son Dakika

Son dakika: Tekne faciasından sağ kurtulan Medeni Akbaş: "Tekne kaptanı Servet Akbaş öldü"

10.03.2021 16:17
Son dakika: Tekne faciasından sağ kurtulan Medeni Akbaş:

Gelen son dakika haberlerine göre Van Gölü'nde 28 Haziran'da 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili 6'sı tutuklu 12 kişinin yargılandığı davanın duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

Van Gölü'nde 28 Haziran'da 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili 6'sı tutuklu 12 kişinin yargılandığı davanın duruşması ileri bir tarihe ertelendi. Batık tekneden sağ kurtulan Medeni Akbaş, kendisiyle birlikte yüzen tekne kaptanı Servet Akbaş'ın saat 04.00 sıralarında dayanamayıp boğulduğunu ileri sürdü.

Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Çarpanak Adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan "Akbaş" isimli tekne, 27 Haziran'da batarak 61 kişiye mezar olmuştu. Olayın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 6'sı tutuklu 12 kişinin Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın ilk duruşması bugün başlamıştı. Haklarında "Nitelikli Göçmen Kaçakçılığı Yapma" ve "Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Sebebiyet Verme" suçlarından kamu davası açılan 12 sanığın yargılandığı dava, tutukluluk ve adli kontrol kararının devamına karar verilerek 3 Mayıs 2021 tarihine ertelendi.

"TEKNE KAPTANI SERVET AKBAŞ ÖLDÜ"

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya batık tekneden sağ kurtulan Medeni Akbaş, tutuklu bulunduğu Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı. Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Medeni Akbaş, teknede yabancı olduklarını sonradan öğrendiği 50-60 kişinin olduğunu söyledi. Göçmenleri Bitlis'in Tatvan ilçesinin Reşadiye bölgesine taşıyacaklarını dile getiren Akbaş, sağdan vuran dalgayla teknenin battığını ve o sırada yüzerek karaya çıktığını belirtti. Kendisiyle birlikte yüzen tekne kaptanı Servet Akbaş'ın da saat 04.00 sıralarında dayanamayıp boğulduğunu ileri sürdü. Van Gölü'nde 19 saat yüzdüğünü ileri süren Akbaş, tekne kaptanı Akbaş'ın da öldüğünden emin olduğunu savundu.

Diğer sanık ve avukatlarının savunma yapmasının ardında mahkeme heyeti kararını açıkladı. 3 Mayıs 2021 tarihine ertelenen duruşmada, 6 sanığın tutukluluk ve diğer 6 sanığın da adli kontrol halinin devamına kararı verildi. Duruşmada ayrıca teknenin batması sonucu kaybolan kaptan Servet Akbaş'ın bulunması talep edildi.

(Yılmaz Sönmez/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Tekne faciasından sağ kurtulan Medeni Akbaş: 'Tekne kaptanı Servet Akbaş öldü' - Son Dakika


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