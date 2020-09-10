Son dakika... Tekne motoru çaldığı iddia edilen şahıs yakalandı, hırsızlık anı kamerada - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, tekne motoru çaldığı iddia edilen bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Seferihisar ilçesi Atatürk Mahallesi'nde, tekne motoru çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, delilleri toplayarak kamera kayıtlarını inceledi. İncelemenin sonucunda, olayda kullanılan otomobil tespit edildi. Aracın, Gaziemir ilçesindeki oto kiralama firmasından T.C.İ. ve A.B. tarafından kiralandığının belirlenmesi üzerine operasyon yapıldı. T.C.İ., Seferihisar'ın Mersinalanı Mahallesi'nde konakladığı apartta yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan hırsızlık anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerasında kaydedildi. Görüntülerde bir şüphelinin, tekne motorunu tekneden sökerek otomobile taşıması ve bu sırada araçta bulunan diğer şüphelinin ise kapıyı açma anları yer alıyor. - İZMİR