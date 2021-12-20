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Son Dakika: Teknisyene şiddet uygulayan Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti! - Son Dakika

Son Dakika: Teknisyene şiddet uygulayan Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti!

20.12.2021 12:51
Son Dakika: Teknisyene şiddet uygulayan Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti!

Son Dakika: Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti. Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında Muharrem Sarıkaya, sosyal medyaya yansıyan İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüleri sonrasında görevini bıraktı.

Konu ile ilgili dün Habertürk'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya'nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz."

Sarıkaya da sosyal medyada yaptığı açıklama dün şu ifadelere yer vermişti: "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yayını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettiğim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum.

ÖZÜR DİLEMİŞ AMA KABUL EDİLMEMİŞTİ

Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim.

Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum."

FATMA ŞAHİN: ÇOK YANLIŞTI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de dün bir açıklamada bulundu. Şahin, "Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. Muharrem Sarıkaya, kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi" paylaşımında bulundu.

Son Dakika: Teknisyene şiddet uygulayan Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti!

Muharrem Sarıkaya, Habertürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Teknisyene şiddet uygulayan Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti! - Son Dakika


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