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Son dakika haberleri... TEKNOFEST ŞAMPİYONU MÜHİMMATA, MARMARİS YANGINI KAHRAMANININ ADI VERİLDİ - Son Dakika

Son dakika haberleri... TEKNOFEST ŞAMPİYONU MÜHİMMATA, MARMARİS YANGINI KAHRAMANININ ADI VERİLDİ

29.09.2021 12:00

Son dakika gelişmesine göre OSMANİYE Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 'İnsanlık Yararına Teknoloji Afet Yönetimi' kategorisinde birinci olan 'Şahin 96' isimli 'İnsansız Hava Aracı (İHA) Yangın Söndürme Mühimmatı Projesi'nin...

OSMANİYE Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 'İnsanlık Yararına Teknoloji Afet Yönetimi' kategorisinde birinci olan 'Şahin 96' isimli 'İnsansız Hava Aracı (İHA) Yangın Söndürme Mühimmatı Projesi'nin adını, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangında itfaiye erlerine içme suyu taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'den ve doğum tarihinden aldığı belirtildi.

Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Orman yangınlarına ilk nasıl müdahale ederiz' fikriyle yerli ve milli İHA Yangın Söndürme Mühimmatı Projesi geliştirdi. Öğrenciler, mühimmatın ismini de bu yıl Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında, itfaiye erlerine içme suyu taşırken yaşamını yitiren Şahin Akdemir'den etkilenerek 'Şahin 96' olarak belirledi. Mühimmatın, Orman Genel Müdürlüğü'nce kullanılan İHA'ların kanatlarına takılarak yangınlara etkin müdahale edilmesi hedeflendi. Araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam eden öğrenciler, TEKNOFEST 2021'e katılmaya karar verdi. Şahin 96, 430 projenin katıldığı TEKNOFEST 2021'de 'İnsanlık Yararına Teknoloji Afet Yönetimi' kategorisinde Türkiye birinciliği kazandı. Öğrenciler, 12 bin TL'lik ödül çekini, düzenlenen törenle aldı.

ALEVLERİN HAVAYLA TEMASINI KESİYOR

Projenin çıkış noktasıyla ilgili bilgiler veren takım kaptanı 12'nci sınıf öğrencisi Cihanay Kelkoca, projeyle orman yangınlarına ilk müdahaleyi sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Kelkoca, üretilen mühimmatın, alevlerin havayla temasını kesip tamamen söndürülmesi için zaman kazandırdığını söyleyerek, "Her türlü tasarım ve teknik konusunda ince detaylara indik. Daha sonra TEKNOFEST raporunu da geçtik. Artık sıra, projeyi hakemlere anlatma işlemine gelmişti. O kadar çok emek vermiştik ki özgün bir şekilde hakemlere anlattık. 'Çok iyi bir proje yapmışsınız, çok iyi sahipleniyorsunuz ve projenize o kadar çok emek vermişsiniz ki projenizi anlatırken de belli oluyor' demişlerdi. Bunun doğrultusunda birinci olduk? ifadelerini kullandı.

DOĞA DOSTU

Şahin 96'da kullanılan yazılımın yerli ve milli olduğunu ifade eden Yazılım Sorumlusu Oğulcan Doğan ise 'Otonom yapay zeka sayesinde yangının türüne göre mühimmat devreye giriyor. Mühimmat kasası patladığında parçalanmıyor ve bu özelliği ona tekrar kullanılabilir olma şansı veriyor. Böylece hem doğa dostu hem de bütçeye katkı sağlamış oluyor' diye konuştu.

HATIRASI YAŞATILACAK

Projenin isimlendirilmesi hakkında bilgiler veren Tasarım Sorumlusu Sidar Yalçın, 'Şahin 96' adının Marmaris yangınında itfaiye erlerine içme suyu taşırken ölen Şahin Akdemir'den ve doğum tarihinden aldığını söyleyerek, 'Böylelikle hatırası ilelebet yaşatılacaktır' dedi.

Şahin 96'nın kullanım alanıyla ilgili bilgiler veren Proje Danışmanı Yusuf Boz ise Türkiye'de ve dünyada çıkan orman yangınlarında artık İHA'ların kullanılmaya başlandığını dile getirerek, 'Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı İHA, bu sene 3 bin kadar yangını haber vermiş. Fakat o sırada İHA hiçbir müdahalede bulunamıyor. Bizim projemizde İHA'nın kanatlarına takılacak olan yangın mühimmatıyla, yangına yaklaşarak, mühimmatını gönderecek ve söndürebilirse söndürecek, söndüremezse yangını önleyici tedbir alacak. Mümkünse, ülkemizin değeri olan ormanlarımızı korumayı amaçlayan bir projedir' diye konuştu.

Son dakika haberleri... TEKNOFEST ŞAMPİYONU MÜHİMMATA, MARMARİS YANGINI KAHRAMANININ ADI VERİLDİ
Son dakika haberleri... TEKNOFEST ŞAMPİYONU MÜHİMMATA, MARMARİS YANGINI KAHRAMANININ ADI VERİLDİ
Son dakika haberleri... TEKNOFEST ŞAMPİYONU MÜHİMMATA, MARMARİS YANGINI KAHRAMANININ ADI VERİLDİ
Son dakika haberleri... TEKNOFEST ŞAMPİYONU MÜHİMMATA, MARMARİS YANGINI KAHRAMANININ ADI VERİLDİ
Son dakika haberleri... TEKNOFEST ŞAMPİYONU MÜHİMMATA, MARMARİS YANGINI KAHRAMANININ ADI VERİLDİ
Son dakika haberleri... TEKNOFEST ŞAMPİYONU MÜHİMMATA, MARMARİS YANGINI KAHRAMANININ ADI VERİLDİ
Son dakika haberleri... TEKNOFEST ŞAMPİYONU MÜHİMMATA, MARMARİS YANGINI KAHRAMANININ ADI VERİLDİ
Son dakika haberleri... TEKNOFEST ŞAMPİYONU MÜHİMMATA, MARMARİS YANGINI KAHRAMANININ ADI VERİLDİ
Son dakika haberleri... TEKNOFEST ŞAMPİYONU MÜHİMMATA, MARMARİS YANGINI KAHRAMANININ ADI VERİLDİ

İnsansız Hava Aracı, Marmaris, Yangın, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... TEKNOFEST ŞAMPİYONU MÜHİMMATA, MARMARİS YANGINI KAHRAMANININ ADI VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... TEKNOFEST ŞAMPİYONU MÜHİMMATA, MARMARİS YANGINI KAHRAMANININ ADI VERİLDİ - Son Dakika
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