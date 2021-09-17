Son dakika! Teknoloji yarışmalarının önemine değinen TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: "Burası bir teknoloji geliştirme tarlası" - Son Dakika

Teknoloji yarışmalarının önemine değinen TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: "Burası bir teknoloji geliştirme tarlası"

"Bu ivme ile devam edecek olursak sadece İHA ve SİHA'larda değil bunun gibi onlarca alanda Türkiye'nin, İsviçre saati gibi markaları olur"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen 'Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılarak teknoloji yarışmalarının önemine değinen TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bu ivme ile devam edecek olursak sadece İHA ve SİHA'larda değil bunun gibi onlarca alanda Türkiye'nin, İsviçre saati gibi markaları olur" dedi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gebze'de düzenlenen 'Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılarak, takımların projelerini inceledi. Gebze'de bulunan Bilişim Vadisi yerleşkesinde düzenlenen 'Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katıldı. Türkiye genelinde 146 takımın başvurarak 19 takımın finale kaldığı yarışlarda, takımlar ürettikleri araçlar ile pistte hazırlanan parkurda en kısa sürede görevleri tamamlamak için yarıştı. Bilişim Vadisi'de yarışmacı takımları ziyaret eden TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Dünya çapında bir yarışma haline gelen yarışlarda mücadele eden takımların Türkiye'nin geleceğinde önemli bir yere sahip olacaklarını söyledi.

"Otomotivdeki en büyük devrim şu anda akıllı ve elektrikli araçlar"

Akıllı otonom araçların giderek değer kazandığı Dünya'da yarışmadaki gençlerin Türkiye'yi önemli bir noktaya taşıyacaklarını ifade eden TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Otomotivdeki en büyük devrim şu anda akıllı ve elektrikli araçlar üzerinden dönüyor hatta en büyük katma değer, akıllı araç teknolojisi üzerinden dönüyor. Bir anlamda platformların daha önemsizleştiği yani aracın şasisinin, karoserinin daha önemsizleştiği ve ne kadar akıllıysa o kadar önemli olduğu bir döneme doğru gidiyor Dünya. Burada da inşallah ülkemizin hem yerli araç projelerinde çalışacak hem de insansız hava araçlarımızda da benzer bir şekilde biz bütün geliştirmeleri en büyük katma değeri akıllı otonom uçuş, araçlar için sürüş teknolojileri üzerinden geliştiriyoruz. Burada da en önemli kaynak açıkçası insan kaynağı. Bütün dünyanın aradığı asıl şey. Bu anlamda bu genç kardeşlerimizin ülkemizi bu noktada dünya çapında çok önemli bir noktaya getireceğini değerlendiriyoruz" dedi.

"Onlarca alanda Türkiye'nin, İsviçre saati gibi markaları olur"

Yarışmanın katılımcılara kazandıracağı tecrübenin önemine değinen Bayraktar, "TEKNOFEST geometrik artışla büyüyor. İlk yıl bu yarışlara 20 bin öğrenci başvurmuştu. O bile çok büyük bir rakamdı, İkinci yıl bu 50 bin oldu daha sonra 100 bin oldu. Bu yıl artık dünyada açık ara tüm teknoloji yarışma platformlarını geride bırakacak bir şekilde 200 bin öğrenci başvurdu bu yarışmalara. 45 binden fazla takım başvurdu. Bu bir taraftan gelecek adına çok umut verici bir tablo. Ülkemizde teknolojiyi geliştirme alanlarında çok ileride olmasak da ya da bir kısmında geride olsak da geleceğe artık çok daha umutla bakabiliyoruz demek. Bir anlamda bunu bir tarla gibi düşünün, burası bir teknoloji geliştirme tarlası, Türkiye bunu iyice çapalıyor, sürekli tohum atıyor. Çok iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Bu ivme ile devam edecek olursak sadece İHA ve SİHA'larda değil bunun gibi onlarca alanda Türkiye'nin, İsviçre saati gibi markaları olur. Bizim de tüm gayretimiz bu yönde" diye konuştu.